Barbatul care a spart trei biserici in 3 zile a fost condamnat

Adrian Bucur a fost condamnat la 1 an si 10 luni inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la furt calificat si furt calificat. Sentinta a fost data de Judecatoria Mangalia, pe 6 septembrie 2022, si nu este definitiva. Barbatul este acuzat ca, in interval de doar 3 zile, a incercat sa dea spargeri la trei biserici, din 2 Mai, Mangalia si Topraisar.Primul fapta a fost savarsita de Adrian Bucur in noaptea de 21 ianuarie 2022, atunci cand a patruns in incinta ... citeste toata stirea