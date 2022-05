Barbatul care i-a spart casa lui Hagi din Pipera si-a aflat pedeapsa!

Barbatul acuzat ca a dat mai multe spargeri in vile din Pipera, inclusiv in casa lui Gheorghe Hagi, in perioada sarbatorilor de iarna din 2017 a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la sase ani si opt luni de inchisoare. Decizia este definitiva.Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au admis apelul declarat de Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea in dosar si, rejudecand, l-au condamnat pe Marian Fieraru la pedeapsa de 6 ani si 6 luni inchisoare pentru furt calificat in forma ... citeste toata stirea