Barbatul care si-a atacat concubina in sala de judecata, arestat preventiv

Barbatul este acuzat de vatamare corporala, tulburarea linistii si ordinii publice si de portul sau folosirea fara drep de obiecte periculoase. Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta transmite ca procurorii l-au dus in fata judecatorilor de drepturi si libertati pe barbatul care si-a atacat cu un cutter concubina chiar in sala de judecata. Instanta a decis ca el sa fie arestat preventiv pentru urmatoarele 30 de zile. Joi, 23 iunie, in jurul orei 11.45, politistii Sectiei 3 au fost sesizati, ... citeste toata stirea