Barbatul care si-a umflat muschii in fata sotiei si a facut circ in fata politistilor fost condamnat

Gelu Daniel Turcu a fost condamnat la un an si noua luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de incalcare a ordinului de protectie in forma continuata, amenintare, lovire si alte violente. Sentinta a fost data pe 15 iunie 2022 si nu este definitiva, pe 24 noiembrie urmand a se judeca apelul. Acesta a incalcat ordinul de protectie, a patruns in casa peste fosta concubina si... si-a umflat muschii! In trecut, Gelu nu a dat doi bani ca e baut si nu are permis de conducere, a luat o ... citeste toata stirea