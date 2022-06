Beat si orbit de gelozie, si-a confundat nevasta cu sacul de box

Florin Nicolae Neda a fost condamnat la 2 ani si 4 luni inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie in forma continuata (3 acte materiale). Sentinta apartine Judecatoriei Constanta si nu este definitiva, pe 27 octombrie 2022 urmand a se judeca apelul. Barbatul este acuzat ca, pe fondul consumului de alcool si al geloziei, si-a batut nevasta in mai multe randuri si a amenintat-o cu moartea prin intermediul cumnatului sau.Potrivit declaratiilor victimei, ... citeste toata stirea