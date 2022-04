Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au intervenit dupa ce au fost anuntate ca un nou nascut este cazut intr-o hazna. Salvatorii ISU Dobrogea au fost solicitati in dimineata zilei de duminica, 10 aprilie, sa intervina in localitatea Pecineaga, judetul Constanta, in cazul unui nou nascut cazut in hazna."Bebelusul a cazut acolo in urma nasterii. Femeia nu a ... citeste toata stirea