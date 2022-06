BEI sprijina protejarea litoralului Marii Negre de eroziune si inundatii

Banca Europeana de Investitii a anuntat, in cadrul conferintei ONU privind oceanele, o cofinantare de 97 de milioane de euro pentru a sprijini rezilienta litoralului romanesc al Marii Negre la eroziune si inundatii, se arata intr-un comunicat al BEI.Aceasta noua investitie este alocata in cadrul Programului structural de imprumuturi "Cofinantare Romania-UE pentru Mediu in perioada de programare 2014-2020".Litoralul romanesc al Marii Negre este supus eroziunii datorita orientarii, ... citeste toata stirea