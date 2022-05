Beti si fara permis, pe drumurile din Constanta

politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au identificat, la data de 6 mai a.c., in jurul orei 14.30, un barbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism pe strada Soseaua de Centura din orasul Cernavoda, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat, la data de 6 mai a.c., in jurul orei 15.40, un barbat, de 51 de ani, care a condus un moped pe DN 2A, in localitatea Dorobantu, fara a detine permis de ... citeste toata stirea