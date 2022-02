Bilantul Fortelor Navale Romane pentru anul 2021. Proiecte pentru anul 2022

Seful Statului Major al Fortelor Navale (SMFN), contraamiral Mihai Panait, a prezentat ministrului apararii nationale, domnul Vasile Dincu, modul de indeplinire a obiectivelor pe care Fortele Navale Romane le-au avut in anul 2021, in cadrul unei sedinte de bilant, care a avut loc marti, 1 februarie, la Bucuresti, in prezenta sefului Statului Major al Apararii, general Daniel Petrescu, si a unor sefi de structuri centrale din MApN.In anul 2021, Fortele Navale Romane au avut trei obiective ... citeste toata stirea