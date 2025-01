Bilantul ITM Constanta pentru 2024: amenzi de 6 miliioane de lei, aplicate angajatorilor constanteni

Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a desfasurat numeroase actiuni de control in 2024, rezultand in sanctiuni contraventionale de aproape 6 milioane de lei pentru neregulile constatate in relatiile de munca si securitatea si sanatatea in munca.Pe parcursul anului 2024, Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a efectuat 3509 controale in domeniul relatiilor de munca, aplicand 630 de sanctiuni contraventionale, inclusiv 420 de amenzi in valoare totala de 4.613.900 lei. Au fost ... citește toată știrea