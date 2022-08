Bilantul victimelor de la Cobadin a ajuns la 4: A murit si soferul

Creste bilantul mortilor in urma accidentului teribil petrecut in Cobadin, in noaptea de 4 spre 5 august a.c.. Darius, minorul care se afla la volan si din vina caruia s-a produs evenimentul nefericit, a murit in cursul zilei de marti, 9 august a.c., la Spitalul Judetean Constanta.Va reamintim ca, in cursul diminetii de vineri, 4 spre 5 august a.c., in jurul orei 1:40, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 3, in localitatea Cobadin. Deplasati ... citeste toata stirea