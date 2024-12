Biletele de tren se vor scumpi din 15 decembrie

Biletele de tren se vor scumpi in medie cu 4,6% incepand din data de 15 decembrie, odata cu intrarea in vigoare a noului Mers al Trenurilor 2024 - 2025, preturile fiind actualizate cu inflatia.In decembrie 2023 preturile au crescut in medie cu aproape 9%, iar in iulie 2022, cu 20%, fiind vorba tot despre actualizari in functie de rata anuala a inflatiei. Acum, scumpirea este in medie de 5%.Tariful pentru rezervare loc va fi de 6 lei la trenurile InterCity, indiferent de clasa, in timp ce la ... citește toată știrea