Bisericile din Constanta au adunat peste 110.000 de lei pentru locatarii din blocul incendiat inainte de Craciun

Bisericile si manastirile din judetul Constanta au demarat o actiune de strangere de fonduri pentru a veni in ajutorul celor 150 de familii afectate de incendiul care a distrus un bloc din municipiul Constanta. Campania de strangere de bani a inceput in ziua de Craciun, in parohii si manastiri, preotii dorind sa sprijine astfel familiile afectate de incendiul izbucnit in noaptea de 15 spre 16 decembrie 2021 la subsolul blocului situat pe str. Prelungirea Nicolae Grindeanu, nr. 6, din Constanta. ... citeste toata stirea