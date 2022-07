BMW-ul santajistului sexual din Medgidia, scos la licitatie de ANAF

Va mai aduceti aminte de Razvan Cutinov, santajistul porno din Medgidia care a fost in stare sa-si scoata si sotia la produs? Aflat in penitenciar la Oradea, ANAF i-a scos la licitatie BMW ul cu numere de Bucuresti, la cererea DIICOT Cluj. De ce Cluj. Pentru ca procurorii de aici au un dosar in lucru, pentru proxenetism. Mai mult, se afla incarcerat pentru alte fapte similare, bifand mai multe condamnari definitive.ANAF Constanta a scos la licitatie autoturismul proxenetului Razvan Cutinov, ... citeste toata stirea