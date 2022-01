Bode: Cine confunda pensiile militare cu pensiile speciale face o greseala

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca cei care confunda pensiile militare cu pensiile speciale fac o greseala, dar este de acord cu discutie si in legatura cu pensiile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, pentru ca "presiunea pe buget este, intr-adevar, mare".Lucian Bode"Sunt intru totul de acord ca in Romania pensiile trebuie sa fie platite pe principiul contributivitatii. Sunt intru totul de acord ca in Romania sa nu avem pensii speciale, insa ... citeste toata stirea