Bomba de la CCR! Judecatorii exclusi din magistratura vor putea reveni in sistem

Bomba de la Curtea Constitutionala: orice judecator si procuror sanctionat disciplinar cu excluderea din magistratura va putea solicita oricand reprimirea in sistem. Decizia a fost pronuntata miercuri, 8 iunie, si vine dupa ce fostul judecator din Constanta, Dumitru Dinica, a ridicat exceptia de neconstitutionalitate in dosarul in care acesta se judeca cu Baroul Bucuresti si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania. Acum, Dinica se pregateste sa revina in magistratura.Dumitru ... citeste toata stirea