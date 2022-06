Bomba! Eugen Teodorovici: Spitalul Judetean Constanta nu e sigur; la primul cutremur, pica! Video

Fostul ministrul al Fondurilor Europene si al Finantelor, Eugen Teodorovici, explica, intr-un interviu acordat ziarului Replica, solutiile pe care le are la indemana in contextual cresterii nejustificate a pretului la carburanti, dar a vorbit si despre modul in care marile partide din Romania aflate la Guvernare, PNL si PSD, gestioneaza sau... cum nu gestioneaza criza economica care a lovit Romania. Aceste subiecte, si nu numai, le va aborda in prima parte a interviului. In editia de maine, 21 ... citeste toata stirea