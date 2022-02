Braconaj pe lacul Sinoe. Peste 1,7 kilometri de plase de pescuit, confiscate

Braconierii au fost prinsi in toiul noptii in timp ce transportau cu barca 150 de kilograme de peste proaspat prins. Politistii de frontiera constanteni au depistat doua persoane din comuna Mihai Viteazu (judetul Constanta) in timp ce transportau cu ajutorul unei ambarcatiuni cantitatea de 150 de kilograme de peste proaspat, pentru care nu detineau documente justificative. Duminica, 6 februarie, in jurul orei 03.00, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au supravegheat o ... citeste toata stirea