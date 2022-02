Braconieri prinsi in flagrant la 3 dimineata pe lacul Sinoe

Politistii de frontiera constanteni au depistat doi cetateni romani in timp ce transportau cu ajutorul unei ambarcatiuni cantitatea de 150 kg de peste proaspat, pentru care nu detineau documente justificative. Totodata, in urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport au fost descoperite si 1770 metri de plase de pescuit.In data 06.02.2022, in jurul orelor 03:00, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au supravegheat o ambarcatiune cu motor, in zona lacului ... citeste toata stirea