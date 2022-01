BRAEsARILE electronice, noile ACCESORII pentru AGRESORI

Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne a anuntat implementarea bratarilor electronice pentru agresori. Potrivit acestuia, proiectul pilot despre care este vorba va fi implementat in trei judete si in Bucuresti, peste noua luni. Bratarile vor avea ca scop monitorizarea prin GPS a victimelor si agresorilor in cazul emiterii unui ordin de protectie. Suma prevazuta este de 32 de milioane de lei, care va asigura, pentru inceput, achizitia a 964 de kituri de monitorizare si a infrastructurii ... citeste toata stirea