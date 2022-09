Budai: In Romania nu se poate trai cu salariul minim

Contextul economic si social impun o masura de majorare a salariului minim, pentru ca in Romania nu se poate trai cu salariul minim, a declarat, sambata, ministrul Muncii, Marius Budai, la Digi24.Marius Budai"Contextul economic si social impun o masura de majorare a salariului minim. Inteleg ceea ce spune mediul de afaceri dar trebuie sa inteleaga si dumnealor ca si angajatii trebuie sa-si plateasca utilitatile, sa-si duca copiii la scoala si sa-si hraneasca copiii. Am pornit in aceasta ... citeste toata stirea