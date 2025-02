Bugetul pentru "Noua casa" a fost injumatatit

Guvernul continua programul Noua Casa, dar cu un buget redus la jumatate. Statul aloca, pentru 2025, doar 500 de milioane de lei, fata de un miliard, cat a fost anul trecut.Astfel, avansul de 5% ramane singurul avantaj al programului. Bancile vin cu dobanzi mai atractive decat cele din program, iar suma garantata de stat ajunge doar pentru garsoniera sau o locuinta la periferia marilor orase sau in mediul rural.Este al treilea an consecutiv in care Executivul taie din bugetul pentru ... citește toată știrea