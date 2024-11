Bunuri contrafacute de peste o suta de mii de lei, confiscate de politisti la frontiera Vama Veche

Politistii de frontiera romani si bulgari au descoperit, in urma unei actiuni comune desfasurate in Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, intr-un autocar sosit din Turcia, 130 parfumuri si 112 perechi de incaltaminte, in valoare de aproximativ 110.000 lei, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute.In dimineata zilei de 20.11.2024, la Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, judetul Constanta, echipa comuna de control a efectuat, pe sensul de ... citește toată știrea