Bunuri contrafacute in valoare de 1.200.000 lei, confiscate de politistii Garzii de Coasta

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta,impreuna cu lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud,au descoperit, intr-un automarfar sosit din Turcia,aproximativ8.500 dearticole vestimentare si incaltaminte in valoare de peste 1.200.000 lei,inscriptionate cu numele unor marci cunoscute,susceptibile a fi contrafacute.In data de 01.06.2022, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, politistii de frontiera au efectuat, pe sensul de intrare in tara, ... citeste toata stirea