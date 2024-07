Bunuri contrafacute in valoare de 100.000 lei, confiscate de politistii de frontiera la Vama Veche

Politistii de frontiera romani si bulgari au descoperit, in urma unei actiuni comune desfasurate in PTF Vama Veche, intr-un autocar sosit din Turcia, peste 200 parfurmuri in valoare de aproximativ 100.000 lei, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute.In data de 06.07.2024, la Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, judetul Constanta, politistii de frontiera romani impreuna cu omologii bulgari au efectuat o actiune comuna avand ca scop prevenirea si ... citește toată știrea