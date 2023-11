Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Portul Constanta si in P.T.F. Isaccea bunuri susceptibile de a fi contrafacute, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, in valoare totala de aproximativ 7.700.000 lei.In data de 31.10.2023, o echipa comuna formata din politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coasta si inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud a efectuat controlul fizic asupra unui container incarcat cu bunuri, sosit din ... citeste toata stirea