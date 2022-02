Bunuri contrafacute in valoare de peste 100 de mii de lei ridicate de politisti

Politistii de la transporturi maritime au ridicat, in vederea indisponibilizarii, 700 de articole de imbracaminte pentru animale, marfuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 110.000 de lei.In cursul zilei de astazi, 1 februarie, politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu specialisti din cadrul Biroului Vamal Constanta Sud, au verificat, in Portul Constanta Sud Agigea, un container sosit din Hong Kong, avand ca destinatar o societate ... citeste toata stirea