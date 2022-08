Bunuri contrafacute si nedeclarate, in valoare de 4,5 milioane de lei, depistate in Portul Constanta

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta - Sud Agigea, au descoperit in Portul Constanta, in doua containere sosite dinChina, peste16.100 de bunuriconstand in articole vestimentare, tigari electronice, ceasuri si accesorii, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ale unor marci cunoscute.In data de 19.08.2022, o echipa comuna formata din politisti de frontiera din cadrul ... citeste toata stirea