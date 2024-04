Bunuri in valoare de 7.500.000 lei, descoperite de inspectorii vamali Constanta Sud

In data de 03.04.2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud - Directia Regionala Vamala Bucuresti, actionand in baza atributiilor de serviciu, au descoperit in cadrul efectuarii controlului fizic 214.367,56 m.p. de tabla cutata/striata, aflata in 11 containere sosite din China, apartinand unei societati comerciale cu sediul in Romania.Existand suspiciunea incalcarii unor ... citește toată știrea