Cadavrul unei femei, descoperit in apele Canalului Dunare-Marea Neagra

Cadavrul unei femei a fost vazut plutind pe Canalul Dunare-Marea Neagra. Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au intervenit pentru a-l scoate la mal. Sambata, 30 aprilie, in jurul orei 13.30, politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta au fost sesizati cu privire la faptul ca in apa Canalului Dunare - Marea Neagra, in zona kilometrolui 39, pluteste un corp neinsufletit. "Deplasati la fata locului, politistii au constatat ca cele sesizate se confirma, ... citeste toata stirea