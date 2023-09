Politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie au fost sesizati in aceasta dimineata, in jurul orei 09.20, cu privire la faptul ca pe o plaja a fost gasit cadavrul unui fat."La data de 17 septembrie a.c., in jurul orei 9,20 , politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe o plaja, a fost gasit cadavrul unui fat. ... citeste toata stirea