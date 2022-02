Cadre didactice din Constanta pregatite in cadrul unui proiect al Agentiei Nationala Antidrog

In perioada 16-18 februarie a.c., psihologul Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta, formator autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, a sustinut, in mediul online, sesiunea de formare (3 serii) a unui numar de 98 cadre didactice din unitatile de invatamant din judetul Constanta, in cadrul proiectului national "Cum sa crestem sanatosi" 2021-2022.Agentia Nationala Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta, ... citeste toata stirea