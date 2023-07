Astazi, 17 iulie, in jurul orei 10.00, jandarmii Gruparii Mobile Constanta aflati in serviciu pe raza statiunii Vama Veche au fost informati de catre un turist cu privire la un caine cu potential agresiv care alearga liber pe faleza statiunii si sperie turistii.Trecand la verificarea informatiei, in scurt timp jandarmii au identificat un caine din rasa Amstaff care alerga dezorientat pe plaja printre ... citeste toata stirea