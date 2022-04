Camera: Cuantumul alocatiei de hrana in spitale nu poate fi mai mic de 22 lei pe zi de spitalizare

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege potrivit caruia cuantumul alocatiei de hrana in unitatile sanitare publice se va actualiza anual in functie de rata inflatiei si nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de spitalizare.S-au inregistrat 190 voturi "pentru" si 6 abtineri, scrie Agerpres.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in sensul instituirii unor norme noi cu privire la alocatia de ... citeste toata stirea