Campanie de colectare a deseurilor electrice si electronice la Constanta

In perioada 31 octombrie - 4 noiembrie 2022, Consiliul Judetean Constanta impreuna cu Primaria Municipiului Constanta, ADI "Dobrogea", ECOTIC si Vastum Eco, organizeaza in municipiul Constanta o campanie de colectare a deseurilor electrice si electronice.Pe toata perioada campaniei, constantenii au la dispozitie preluarea GRATUITA de la domiciliu a deseurilor voluminoase (ex: masina de spalat, frigider etc.), prin comanda la numarul de ... citeste toata stirea