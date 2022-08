Campionatul de Rally Raid revine la Constanta

Constanta devine in ultimul weekend din aceasta vara "punctul zero" al sporturilor cu motor din Romania.La fel ca si in anii trecuti, judetul Constanta se dovedeste a fi gazda perfecta pentru pasionatii de rally raid din Romania si nu numai. Un rol important in acest sens il joaca relieful foarte ofertant, care solicita abilitatile de sofat, potentiatul masinilor sau motocicletelor, cat si organizarea etapelor de concurs de pana acum, care s-au ridicat la standardul intrecerilor ... citeste toata stirea