Cand se va putea circula pe toata Autostrada A0 Sud

Lotul 3 al Autostrazii A0 Sud ar putea fi dat in folosinta la sfarsitul lunii aprilie, in prezent acesta ajungand la un stadiu de executie fizic in santier de peste 92%, a anuntat, marti, constructorul grec AKTOR.Constructorul a finalizat instalarea grinzilor la pasajul Teghes, un punct critic in avansarea lucrarilor. Acesta trece pe deasupra autostrazii si asigura continuitatea Drumului Comunal 125 (DC125), contribuind semnificativ la fluidizarea traficului in zona metropolitana bucuresteana