Cand se va relua furnizarea apei in zonele afectate din Constanta

Lucrarile executate astazi -07 februarie 2022,pentru racordarea la sistemul centralizat a noii conducte de alimentare cu apa, cu diametrul de 400 mm, de la intersectia strazilor Primaverii cu Farului din municipiulConstanta sunt in grafic, preconizand ca la ora 21.00 se va relua furnizarea apei in majoritatea zonelor afectate, informeaza un comunicat al RAJA SA.Raman in continuare fara apa, pana in jurul orei 24.00, consumatorii arondati Punctului Termic 106, respectiv blocurile de la ST2 la ... citeste toata stirea