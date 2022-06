Cand va fi gata restaurarea Cazinoului din Constanta, simbolul de la malul marii. Ce drame ascund zidurile lui

Lucrarile de restaurare a Cazinoului din Constanta au inceput in anul 2020. Superba cladire a fost inaugurata la 15 august 1910, in prezenta Principelui Ferdinand. A fost cel mai mare edificiu de acest fel de pe teritoriul Romaniei. Incepute in primavara anului 2020, lucrarile de restaurare a Cazinoului din Constanta au avut anuntat initial ca termen de finalizare 30 de luni, adica toamna anului 2022. Doar ca, asa cum se intampla in majoritatea cazurilor, termenul a fost schimbat. Contractul ... citeste toata stirea