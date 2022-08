Captura record de droguri pe aeroport, in bagele unui barbat care a venit din Dubai!

Captura record de tigari, pe aeroportul Otopeni. Politistii de frontiera au depistat un barbat cu trei geamantane imense, burdusite cu aproape 4.000 de pachete de tigari.Autoritatile de frontiera din cadrul Aeroportului International Bucuresti Henri Coanda au descoperit, in bagajele unui barbat, cetatean roman, aproximativ 4.000 pachete cu tigari, pe care acesta incerca sa le introduca ilegal in Romania.In data de 25.08.2022, in jurul orei 02.30, la P.T.F. Aeroportul International Henri ... citeste toata stirea