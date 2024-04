Caravana Shakespeare vine la Constanta, pe 16 aprilie

Pe 16 aprilie, Caravana Shakespeare soseste la Constanta si aduce, in premiera, "Operele complete ale lui Shakespeare" in 45 de minute.Iubitorii de teatru sunt asteptati asadar marti, 16 aprilie, ora 18:00, in Piata Ovidiu, la un spectacol in aer liber, dupa 6 texte ale lui Wiliam Shakespeare.Intrarea este libera iar participantii au ocazia sa se inscrie intr-un concurs care le poate aduce unul dintre cele doua weekend-uri in doi, la Festivalul International Shakespeare - Editia a XIV-a, ... citește toată știrea