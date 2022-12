Care este programul CT BUS Constanta in perioada sarbatorilor

CT BUSanunta publicul calator:- pe 26 decembrie 2022 si 02 ianuarie 2023 autobuzele circula in intervalul orar 05:45 - 23:00 (program de weekend);- pe 31 decembrie 2022 - autobuzele circula in intervalul orar 05:45 - 21.00;- pe 1 ianuarie 2023 - autobuzele circula in intervalul orar 12:00 - 23:00;- in perioada 23.12.2022 - 08.01.2023 se suspenda liniile de transport scolar (pe perioada vacantei).De asemenea, in perioada 24 - 26.12.2022 si pe 02 ianuarie 2023 programul ... citeste toata stirea