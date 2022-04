Cartile pe baza carora IPS Teodosie a primit "Steaua Romaniei" de la Ion Iliescu, in atentia procurorilor. Ierarhul: "Este un denunt calomnios"

IPS Teodosie a fost decorat de presedintele Ion Iliescu cu ordinul national "Steaua Romaniei" in grad de cavaler pentru "crearea unor opere semnificative". Acum, aceste opere sunt de negasit, iar procurorii incearca sa stabileasca daca ele au existat sau nu in realitate. In decembrie 2002, la propunerea ministrului Culturii si Cultelor Razvan Teodorescu, presedintele Ion Iliescu ii conferea ordinul national "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler arhiepiscopului Teodosie Petrescu "pentru crearea ... citeste toata stirea