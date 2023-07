Casa de Asigurari de Sanatate Constanta informeaza cetatenii ca, in data de 10 iulie 2023, programul de lucru va suferi modificari, avand in vedere ca in intervalul orar 10:00 - 12:00, toti angajatii din cadrul caselor de asigurari de sanatate, la nivel national, vor protesta prin intreruperea lucrului timp de 2 ore.Programul de lucru se va modifica, astfel:8:30 - 10:00, ... citeste toata stirea