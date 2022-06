Case inundate si copaci cazuti peste masini. Bilantul unei nopti furtunoase pe litoral

Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea au avut mai multe interventii in cazul unor case inundate si a copacilor cazuti peste masini. O furtuna destul de puternica s-a inregistrat in noaptea de duminica spre luni (5/6 iunie) in municipiul Constanta, dar si in alte localitati din judet. Astfel, in jurul orei 3.30, s-au inregistrat intensificari ale vantului si precipitatii importante. Conform ISU Dobrogea, pompierii militari au fost solicitati sa intervina in mai ... citeste toata stirea