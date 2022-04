Cat costa carnea de miel in pietele din municipiul Constanta. "Este un semnal bun"

In doua piete din municipiul Constanta a inceput comercializarea carnii de miel. Pana pe 23 aprilie, clientii pot cumpara in conditii de siguranta aceasta carne. Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" (RAEDPP) Constanta anunta ca a inceput comercializarea carnii de miel in interiorul halelor de lactate din Piata Grivitei si Piata Tomis III, din municipiul Constanta. Carnea provine de la ferme din judetele Constanta si Tulcea, de la miei sacrificati in unitati de abatorizare ... citeste toata stirea