Cat costa un sejur in aceasta vara pe litoralul romanesc. Mamaia, Eforie si Venus, cele mai cautate destinatii

Touroperatorii anunta ca, daca in lunile martie si aprilie rezervarile turistice pentru litoralul romanesc au inregistrat valori reduse pe fondul razboiului din Ucraina, in luna mai s-au vandut cu 20% mai multe pachete decat in aceeasi perioada a anului trecut. In perioada 26 - 29 mai, reprezentantii a peste 150 de agentii de turism romanesc s-au reunit pe litoralul romanesc in cadrul evenimentului "4 zile legendare" pentru a marca debutul unui nou sezon estival. Evenimentul a fost organizat de ... citeste toata stirea