Cat de greu se construieste Sala Polivalenta din Constanta. Trebuia sa fie gata anul trecut, abia este la 46%

Proiectul construirii unei Sali Polivalente cu 5.000 de locuri in municipiul Constanta implineste sase ani de cand a fost anuntat in mod oficial. In momentul de fata, constructiile nu au ajuns nici macar la 50%, iar un termen realist de finalizare nu poate fi inaintat. In anul 2016, fostul primar al Constantei Decebal Fagadau si CNI (Compania Nationala de Investitii) anuntau ca la malul marii se va construi o Sala Polivalenta cu 5.000 de locuri. Abia dupa doi ani, pe 17 decembrie 2018, CNI ... citeste toata stirea