Catalin Drula s-a dezlantuit la adresa lui Lucian Bode: E complice la macelarirea Codului Rutier

Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, i-a reprosat ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, ca nu ia atitudine fata de "macelarirea" in Parlament a Ordonantei de urgenta pentru modificarea Codului Rutier si ca in acest fel s-ar face "complice".Catalin DrulaIntr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Parlamentului, Drula a declarat ca proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta ar urma sa fie supus dezbaterii Camerei Deputatilor, iar in cazul in care va fi aprobat cei ... citeste toata stirea