Cati romani s-au vaccinat impotriva COVID-19 in ultima saptamana

6.875 de romani s-au vaccinat in total impotriva COVID-19 in ultima saptamana, dintre care 929 de persoane cu prima doza de vaccin, arata datele Institutului National de Sanatate Publica.Informare saptamanala privind vaccinarea impotriva COVID-19:1. Persoane vaccinate in saptamana 2-8 mai 2022: 6.875;2. Persoane vaccinate cu prima doza in saptamana 2-8 mai 2022: 929;3. Total persoane vaccinate: 8.126.799;4. Persoane vaccinate cu schema completa: 8.106.873;5. Persoane vaccinate cu ... citeste toata stirea